Донеччина: 102 тис. осіб втратили працездатність на виробництві

08:40, 11 листопада 2010
Новини регіонів
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На Донеччині за 9 місяців поточного 2010 року 102 тис. осіб втратили працездатність на виробництві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК, виступаючи в ОДА на нараді з питань професійної захворюваності.

Глава ОДА акцентував увагу присутніх на гостроті проблеми, що розглядається.

«За 9 місяців 2010 року в Донецькій області 102 тисячі осіб втратили працездатність на виробництві, зокрема, 33,3 тисяч - у результаті профзахворювань. Також 3,5 тис. осіб травмовано, зокрема, – 100 осіб смертельно», - констатувала А.БЛИЗНЮК, наголосивши, що «ці цифри не можуть залишити нікого байдужим».

«За нами люди, і ми зобов`язані за них відповідати», - сказав голова облдержадміністрації, звертаючись до присутніх на нараді начальників профільних підрозділів облдержадміністрації та обласних управлінь, керівників міст та райдержадміністрацій регіона, представників прокуратури Донецької області, обласної ради профспілок.

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