У Новій Каховці без води залишилися 25 багатоквартирних будинків
10:27, 11 листопада 2010Новини регіонів
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Прорив магістрального трубопроводу
У Новій Каховці (Херсонська область) через прорив магістрального трубопроводу без водопостачання залишилися мешканці 25 багатоквартирних двоповерхових будинків.
Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, аварійна бригада Новокаховського водоканалу планує відновити водопостачання вже сьогодні, 11 листопада.
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