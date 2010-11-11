У Новій Каховці без води залишилися 25 багатоквартирних будинків

10:27, 11 листопада 2010
Новини регіонів
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Прорив магістрального трубопроводу

У Новій Каховці (Херсонська область) через прорив магістрального трубопроводу без водопостачання залишилися мешканці 25 багатоквартирних двоповерхових будинків.

Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, аварійна бригада Новокаховського водоканалу планує відновити водопостачання вже сьогодні, 11 листопада.

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