У Новій Каховці без води залишилися 25 багатоквартирних будинків

У Новій Каховці (Херсонська область) через прорив магістрального трубопроводу без водопостачання залишилися мешканці 25 багатоквартирних двоповерхових будинків.

Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, аварійна бригада Новокаховського водоканалу планує відновити водопостачання вже сьогодні, 11 листопада.