У Кременчуці школярка на уроці фізкультури зламала хребет

У Кременчуці Полтавської області 10-річна школярка на уроці фізкультури зламала хребет.

Про це УНІАН повідомили в міському Управлінні освіти.

За їх даними, учениця 5-го класу школи №3 міста Кременчука дістала цю травму під час гри з однолітками.

«Вона звільнена від фізкультури. Але бути їй треба в залі. Вона там ніяких вправ не виконувала, а просто грала з такими ж учнями і впала на спину. Дівчинка була доставлена в травматологічне відділення дитячої лікарні із закритим переломом хребта і забоєм нирок», - повідомив представник Управління освіти.

За даними лікарів, стан потерпілої – середньої тяжкості.

В Управлінні освіти заявили, що розпочате службове розслідування, яке триватиме до 10 днів.