Запоріжжя: 18 дітей школи-інтернату госпіталізовані з ГРВІ

18 вихованців запорізької школи-інтернату № 3 госпіталізовано в декілька міських лікарень з попереднім діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція.

Як повідомив УНІАН голова запорізької незалежної профспілки лікарів "Швидкої допомоги" Анатолій СИДОРЕНКО, "спалах ГРВІ в інтернаті був зафіксований Заводською підстанцією "Швидкої допомоги" Запоріжжя у вівторок, 9 листопада, коли у 8 дітей, яким "швидку" викликала адміністрація інтернату, була зафіксована температура під "сорок градусів", яка парацетамолом - єдиним наявним в медпункті інтернату жарознижуючим - "не збивалася".

Сьогодні кількість захворілих інтернатівців збільшилася: за словами А. СИДОРЕНКА, ознаки ГРВІ проявилися ще у 10 дітей.

"Тобто, в цілому однозначно захворіло 18 дітей, частину яких госпіталізували у запорізьку інфекційну лікарню, а ще частину - в 5-у дитячу лікарню Запоріжжя. Ще кілька учнів перебувають в ізоляторі інтернату під спостереженням медиків", - повідомив А.СИДОРЕНКО, зазначивши, що діагноз хворим буде поставлено після отримання результатів усіх взятих у дітей аналізів.

Наразі ж медики припускають, що у дітей грип. За даними голови незалежної профспілки працівників "Швидкої допомоги", цього року учні інтернату від нього не були щеплені через проблеми з фінансуванням.

"Міськбюджет виділив гроші в обсязі, достатньому для проведення безкоштовної вакцинації медиків "Швидкої ", педіатрів, терапевтів - і все", - повідомив А.СИДОРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 року в запорізькій школі-інтернаті № 3 був зафіксований масовий спалах грипу: у 9 вихованців виявили "каліфорнійський грип".