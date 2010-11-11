У Марійському духовному центрі в Зарваниці відкрили ФАП

На Тернопільщині у Марійському духовному центрі в селі Зарваниця, де щороку на прощі збирається сотні тисяч людей, відкрито капітально відремонтований фельдшерсько-акушерський пункт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, на знак початку повноцінної роботи ФАПу голова ТОДА Михайло ЦИМБАЛЮК урочисто перерізав символічну стрічку. «Зарваниця щорічно приймає мільйони паломників з усієї України та світу. Під час велелюдних прощ і відпустів значна частина медичного обслуговування прочан припадає саме на фельдшерський пункт села. Тому й було прийнято рішення про його реконструкцію», – розповів під час відкриття ФАПу М.ЦИМБАЛЮК.

Освятив фельдшерський пункт єпарх Тернопільсько-Зборівський Української Греко-католицької церкви владика Василій СЕМЕНЮК.

В рамках реконструкції фельдшерсько-акушерський пункт переведено в нове приміщення, більше за розмірами, з вбудованим санвузлом, водопостачанням. Для потреб медичної установи виділено апарат для УВЧ-терапії, електрокардіограф, інгалятор, глюкометр.

На даний час тут працює один фельдшер і санітарка. ФАП постійно обслуговує 290 осіб. Навантаження на одну посаду медпрацівника за рік становить 3770 відвідувань.

Реконструкцію ФАПу проведено в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансувався Європейським Союзом. Співфінансування також проводилось за програмою ООН, Тернопільською облдержадміністрацією, Тернопільською обласною радою, Теребовлянською РДА, Теребовлянською районною радою і громадою села Зарваниця.