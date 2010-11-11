У гуртожитку в Керчі вбито 5 осіб

П`ятеро чоловік, четверо дорослих і дитина, знайдені мертвими сьогодні в гуртожитку в Керчі (Крим), розслідування вбивства знаходиться на контролі керівництва кримської міліції.

Як повідомила прес-служба кримського управління МВС, убиті 55-річна господиня кімнати в гуртожитку, її 26-річний син і 28-річна дочка. Також знайдено тіло 3-річної дитини. У сусідній кімнаті виявлено тіло жінки, особа якої встановлюється.

За попередніми даними, причиною смерті були колото-різані поранення.

Сусіди заявили, що «сім`я відносилася до категорії неблагополучних, схильних до зловживання спиртним».

На місці події працюють фахівці виїзної експертно-криміналістичної лабораторії.

За підозрою у вбивстві затриманий 50-річний житель Керчі. Встановлюються обставини і мотиви скоєння злочину.