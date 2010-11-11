Чернігівщина: епідемпоріг щодо грипу - низький

У Чернігівській області захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції у першій декаді листопада нижче епідемічного порогу майже на 40%. Про це під час прес-конференції повідомив заступник головного санітарного лікаря області Анатолій ВАЛОВЕНКО.

За його інформацією, щотижня в регіоні звертаються за медичною допомогою з приводу захворювання на грип та ГРВІ 5200-6200 осіб. З них третина – жителі Чернігова. При цьому, станом на останній тиждень жовтня, рівень захворюваності в місті становив 63,6 особи на 10 тисяч населення, що на 38,3% нижче епідемічного порогу. Захворюваність дітей залишалася на рівні попередніх тижнів і становила 37,7 особи на 10 тисяч населення.

"Загалом під час епідемічного сезону 2010-2011 років у Чернігівський області на грип очікувано захворіє близько 180 тисяч осіб", - повідомив прогноз А.ВАЛОВЕНКО.

Він нагадав, щоб уникнути захворювання на грип та ГРВІ, слід, перш за все, опікуватися власним здоров’ям, не нехтувати повноцінним сном та багатим на вітаміни, здоровим харчуванням, вживати більше рідини і дотримуватися правил особистої гігієни. Також медики радять чернігівцям робити щеплення. Оскільки найбільш ефективним профілактичним захистом, як свідчить світовий досвід, є специфічна профілактика – вакцинація.

Чернігів є однім 10 контрольних міст Українського центру грипу та ГРВІ. У місті систематично проводяться вірусологічні дослідження і щотижнево передається інформація до Центру про рівні захворюваності на грип та ГРВІ.г