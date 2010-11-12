Чого не можна робити, якщо дитина захворіла?

Дитина захворіла. Це завжди стрес для батьків. Мами прагнуть полегшити страждання дитини всіма можливими способами, цьому сприяє й доступність ліків. Часто це призводить до сумних наслідків.

Пам`ятайте:

При високій температурі:

- Не варто обтирати дитину оцтом, спиртом або обкладати холодними грілками. Спирт дуже добре вбирається через шкіру і може викликати отруєння дитячого організму.

- Не допускайте підвищення температури вище 38 ° С у дитини, що раніше перенесла фебрильні судоми, з важкою родовою травмою, епілепсією. До приходу лікаря обов`язково знижуйте температуру за допомогою жарознижувальних засобів;

- Не використовуйте аспірин у дитини молодше 12 років, хворого вірусною інфекцією (грип, ГРЗ, вітряна віспа і т.д.). Це може викликати розвиток украй небезпечного синдрому Рея (ураження печінки та головного мозку);

- Не слід «парити» ноги дитині з високою температурою;

При болях у животі, проносі:

- Не застосовуйте болезаспокійливі препарати - це може дуже утруднити діагностику. Болезаспокійливі ліки можуть приховати прояви хірургічних хвороб (апендициту, гострого холециститу і інших);

- Не можна застосовувати грілку, оскільки це може підсилити запалення і спровокувати різке погіршення стану дитини;

- Не робіть клізму з гарячою водою, особливо при підвищенні температури;

- Не давайте дитині при проносі засобів, що кріплять - імодіум, лопедіум, тощо. Якщо пронос викликаний інфекцією, перебіг хвороби може ускладнитися, тому що замість прискореного виведення токсинів з організму, ви спровокуєте їхнє накопичення.

- При інфекційних захворюваннях, що протікають з підвищенням температури, проносом, блювотою; підозрі на хірургічне захворювання у жодному разі не можна застосовувати гомеопатичні засоби. Такі стани вимагають загальноприйнятої терапії; зволікання в призначенні традиційних ліків може призвести до сумних наслідків.