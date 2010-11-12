У Сумах зафіксовано температурний рекорд

У Сумах 10 листопада, метеорологи зафіксували температурний рекорд: уперше за 65 років стовпчик термометра піднявся до 17,4 градусів вище нуля (за Цельсієм).

Як повідомила УНІАН начальник відділу метзабезпечення Сумського гідрометцентру Ольга ФЕСЕНКО, до цього максимальна температура 10 листопада в Сумах була зафіксована у 2001 році - 11,9 градуси тепла. Мінімальна - 16,3 градуси морозу - була зафіксована у 1993 році.

Сьогодні, 11 листопада середньодобова температура повітря в місті становить 15 градусів тепла.