Житомирщина: із вогнища сказу госпіталізували 19 осіб

На Житомирщині кількість госпіталізованих із виявленого вогнища сказу зросла до 19 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Житомирській області, протягом тижня до Любарської райлікарні госпіталізували ще 5 осіб (про 14 шпиталізованих УНІАН повідомляв 6 листопада). Усі ці люди контактували з хворими на сказ тваринами.

«Наразі до цих 14 додалося ще п’ятеро, які також мали контакт із хворими тваринами», - сказав працівник прес-служби Сергій УЛАНОВ.

Наразі шпиталізованим вводять ліки для профілактики сказу, стан їхнього здоров’я – задовільний.

За словами С.УЛАНОВА, хворих на сказ тварин покусали скажені лисиці, яких дуже багато у північних районах Житомирщини – у вісім разів більше за норму.

Як повідомляв УНІАН, у селі Кутище Любарського району у двох різних домогосподарствах наприкінці жовтня було виявлено хворих на сказ корову і телицю. 6 листопада у селі був запроваджений карантин у зв’язку з виявленням сказу в домашніх тварин. У село обмежено в’їзд та виїзд транспорту, проводяться адміністративні та медико-санітарні заходи, що запобігають поширенню інфекції.

В районі здійснюється профілактика захворювання тварин на сказ.