Прикарпаття: двоє людей отруїлися «невідомою» хімічною речовиною

На Прикарпатті медична комісія розслідує факт отруєння двох людей гексахлорбензолом.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Як повідомляв УНІАН, двоє залізничників отруїлися гексахлорбензолом після його відвантаження у Калуші і зараз перебувають у Стрийській залізничній лікарні з діагнозом «отруєння невідомою хімічною речовиною».

Із Калуша вже відвантажено 1,5 тис. тонн гексахлорбензолу, який вже відправили з Миколаєва до Великої Британії на утилізацію.

Всього в Калуші на полігоні захоронення цієї отруйної речовини було майже 12,5 тис. тонн. Уряд виділив на утилізацію гексахлорбензолу 298 млн. грн.