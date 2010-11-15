Дніпропетровськ: виділено 15 млн. грн. на дитячий медцентр

Кабінет міністрів України виділив із Стабілізаційного фонду 15 млн. грн. на завершення будівництва регіонального дитячого медичного центру на базі Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.

У медичному центрі, який очікується здати в експлуатацію в кінці грудня поточного року, планується розміщення обласного онкологічного відділення, неонатального центру, приймального, опікового та інфекційно-боксового відділень.

Загальна вартість об’єкту – 45 млн. грн. Площа нового медцентру становитиме 8,1 тис. квадратних метрів. У ньому можуть одночасно лікуватися 410 дітей.

За інформацією ОДА, це буде кращий медичний центр регіону із медичними послугами європейського рівня.