Київські лікарні інсуліном забезпечено повністю

Столична влада вирішила питання забезпечення медичних закладів Києва інсуліном.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА Раїсу МОІСЕЄНКО.

Вона запевнила, що на поточний рік питання щодо забезпечення киян інсуліном вирішено, але є проблема в забезпеченні цим медпрепаратом мешканців столиці на наступний рік.

«На виконання доручення першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА ми знайшли можливість профінансувати закупівлі інсуліну шляхом перенаправлення коштів з інших планових видатків, і домовились з компаніями-постачальниками щодо поставки препарату в медичні заклади столиці”, - поінформувала вона про ситуацію в Києві на сьогоднішній день.

За словами Р.МОІСЕЄНКО, сьогодні закуплені препарати вже роздані хворим.

“Цих запасів нам вистачить щонайменше на три тижні. Наразі планується наступна поставка інсуліну, тож до кінця поточного року це питання не постане знову. Але на наступний рік необхідно збільшити фінансування закупівлі препарату та змінити порядок його видачі», - підкреслила Р.МОІСЕЄНКО.

Вона повідомила, що наразі Головним управлінням розробляється новий порядок видачі інсуліну шляхом рецептурного відпуску. “Така схема розповсюдження препарату підтримується Міністерством охорони здоров’я, і її вже успішно застосовують у Полтавській області”, - говориться в повідомленні прес-служби КМДА.