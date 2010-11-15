У Хмельницькому вилучили підпільну лікеро-горілчану продукцію

У Хмельницькому співробітники податкової міліції області в рамках проведення операції «Щит» виявили підпільну лікеро-горілчану продукцію на суму 6,6 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний державний податковий інспектор відділу масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Хмельницькій області Олександр СЕВАСТЬЯНОВ.

За його словами, на гуртово-роздрібному складі одного з товариств з обмеженою відповідальністю було виявлено майже 400 тис. пляшок горілки, коньяку та вина вітчизняного виробництва.

“Товар належав трьом місцевим підприємцям, жоден з яких, як виявилося, не мав відповідного дозволу-ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями”, - зазначив він.

Наразі податківці вилучили з протиправного обігу алкогольну продукцію до остаточного вирішення питання з порушниками закону.