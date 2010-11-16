Інгулець забруднений фекаліями та шахтними водами

Через скидання шахтних вод і госфекальних стоків Криворізького басейну рівень забрудненості річки Інгулець характеризується як високий.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Херсонській області, в ході дослідження було з’ясовано, що у воді перевищена гранично допустима концентрація (ГДК) за цілим рядом параметрів.

Так, ГДК сухого залишку у воді перевищена в 1,4 - 1,7 рази, сульфатів - в 1,25 - 1,28 разів, за хімічним вжитком кисню - в 1,41 - 1,44 разів.

Крім того, за результатами контролю за дотриманням вимог Регламенту скидання зворотніх і гірничорудних вод Криворізького басейну, були перевищені норми вмісту розчинених солей (у 1,8 разів), хлоридів - (у 1,9 разів), сульфатів (649 мг/дм3 при ГДК 500 мг/дм3). ГДК по хімічному вжитку кисню в стічних водах перевищені в 1,7 разів.

З метою покращення ситуації Держводгосп організовує проведення промивки русла р. Інгулець за рахунок подачі води по каналу Дніпро-Інгулець (60-65 млн. м3 у чітко визначені терміни). Це певною мірою поліпшує ситуацію в регіоні, але повністю проблему не вирішує.

Також екологи наголошують, що для поліпшення якості води в басейні р. Інгулець необхідне чітке виконання постанови Кабінету міністрів від 23 вересня 1996 року № 1168 «Про заходи щодо поліпшення водогосподарської ситуації на гірничорудних підприємствах Кривбасу» та проект «Комплексної програми екологічного оздоровлення басейну річок Інгулець і Саксагань», розроблений та поданий ще у 2004 році.

Ця програма передбачає ряд заходів поліпшення забезпечення якісною водою населення та галузей економіки, вирішення екологічних проблем басейну р. Інгулець, визначені основні напрямки діяльності на довгостроковий період, спрямовані на створення безпечних умов проживання населення, відновлення природного середовища.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України дозволив скид високомінералізованих шахтних вод та госпфекальних стоків Кривбасу в р. Інгулець, у період з 1 листопада 2010 р. до 1 березня 2011 р. (Розпорядженням Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 2047-р «Про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець»). Інакше на гідротехнічних спорудах Криворізького басейну може виникнути аварійна ситуація.

Згідно з документом, скидання промвод дозволено кільком підприємствам Кривбасу – ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ВАТ «Суха Балка», ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»

Скидання надлишкових промвод проводиться із ставка-накопичувача у р. Інгулець з метою запобігання виникненню аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах Криворізького басейну.

У 2009 році вказані підприємства скинули до Інгульця 12,815 млн. куб м відпрацьованих вод.

Інгулець (Малий Інгул) - річка на півдні України, права притока Дніпра. Сточище 13,7 тис. км². Судноплавна протягом 109 км. Бере початок на Придніпровський височині біля селища Цибулеве на Кіровоградщині. Тече через Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську області. Нижче селища Тарасівка Інгулець утворює лиман завширшки до 1 км і впадає у Дніпро декількома рукавами, в 40 км від Херсона.

Використовується для водопостачання Кривого Рогу, зрошення. Регулюється Карачунівським та Іскровським водосховищами. З’єднаний каналом Дніпро-Інгулець (район Кременчука) для водозабезпечення Кривбасу.