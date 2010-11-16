У Тернополі на два дні припинено водопостачання.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор КП «Тернопільводоканал» Володимир КУЗЬМА, припинення подачі води зумовлене плановим промиванням водопровідних мереж.

За його словами, дану процедуру у Тернополі доводиться проводити двічі на рік через відсутність станції знезалізування на Верхньоівачівському водозаборі.

«Вода, що надходить з нього, надміру багата залізом. Протікаючи до помешкань сталевими трубами, залізо окислюється та осідає на їхніх стінках й за півроку накопичується критична кількість осаду. При коливанні системи він вимивається та потрапляє до кранів споживачів», – зазначив В.КУЗЬМА.

Працівники КП «Тернопільводоканал» проводять промивання водопровідних мереж водою з підвищеним вмістом хлору. Принагідно здійснюють ремонт на мережах та насосних станціях, проведення яких було неможливим за наявності води в системі.

Водопостачання у Тернополі припинили в сьогодні опівночі до 24.00 17 листопада.

У КП «Тернопільводоканал» зауважують, що люди, які не стигли запастися водою, можуть зробити це за допомогою колонок-качалок, які функціонують на всіх масивах міста.