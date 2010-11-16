Діти принесли в школу снаряд

У селі Новопавлівка Великоолександрівського району Херсонської області діти принесли до місцевої школи снаряд часів війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, вчора об 11.30 школярі у лісосмузі знайшли артснаряд часів Другої світової війни і принесли знахідку до школи з метою передачі до музею.

Виставлено охорону силами міліції, надано заявку до піротехнічної служби ГУ МНС. Знищення боєприпаси заплановано на сьогодні.