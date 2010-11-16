Харківщина: водій автомобіля на смерть збив двох пішоходів
13:35, 16 листопада 2010Новини регіонів
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1932 та 1942 років народження...
Вчора о 16.45 на автошляху Київ – Харків - Довжанський поблизу селища Бобрівка Харківського району 31-річний водій автомобіля скоїв наїзд на двох пішоходів, 1932 та 1942 років народження, які від отриманих травм загинули на місці.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю МВС України в Харківській області.
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