Житомир: посадовці вкрали у інвалідів 20 млн. грн.

У Житомирі викрито посадовців одного з ТОВ, які вкрали у інвалідів близько 20 мільйонів гривень.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила працівник відділу зв’язків з громадськістю УМВС України в Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

За її словами, "йдеться про розкрадання бюджетних коштів шляхом отримання їх під реалізацію державних програм".

А.ВАЩЕНКО розповіла подробиці незаконної оборудки.

Вона уточнила, що у липні 2008 року одне з протезно-ортопедичних підприємств області оголосило тендерні торги на закупівлю обладнання. Обладнання передбачалося закупити за державні кошти у рамках програми «Впровадження інноваційних технологій у виробництво технічних засобів реабілітації інвалідів».

Заявки на участь у тендері подали два товариства з різних регіонів країни, при цьому вартість їх пропозицій відрізнялась лише на 5 тис. гривень. Схожими були і подані пакети документів. Заявку громадської організації відхилили, а тендер виграло одне з ТОВ Житомира.

Як з’ясувалося, підприємство-переможець до цього часу взагалі будь-якої господарської дільності у цій галузі не вело, а займалось, відповідно до реєстраційної інформації, торгівлею устаткуванням та обладнанням для переробки сільгосппродукції. Фактично, воно продавало продукти виробництва та переробки хмелю, хоча у 2008 взагалі не вело будь-якої фінансово-господарської діяльності.

Отримані у жовтні 2008 року від протезно-ортопедичного підприємства кошти у сумі більш як 21 млн гривень посадовці ТОВ наступного ж дня перерахували частинами на рахунки чотирьох підставних фірм, рахунки яких були відкритті в одному й тому ж банку. Так вони легалізували кошти, здобуті злочинним шляхом, сказала А.ВАЩЕНКО.

Вказані фірми теж частинами перерахували на рахунок ще одного підприємства суму, необхідну для закупівлі технологічного обладнання, під яке державною програмою і були виділені кошти. Проте, як з’ясувалось, із більш як 21 млн. грн. на ці потреби пішло лише 1 млн. 850 тис. грн. Інші кошти, аби ускладнити відстеження їх призначення та місцезнаходження, були перераховані через рахунки фіктивних підприємств та переконвертовані в готівку.

Саме ж обладнання технологічного комплексу для виготовлення ортопедичного взуття завезене в Україну із-за кордону. Його постачальником та виробником було підприємство у Німеччині, проте посадові особи ТОВ для приховування істинного походження та дійсної вартості сфальсифікували товаросупровідні документи і вказали, що постачальником обладнання є іноземна компанія із Великої Британії. До того ж вони штучно завищили його собівартість, включивши проведення уже врахованих у ціні монтажних робіт та сформувавши у документах товарні позиції із числа одних і тих же складових устаткування.

Розплутали схему незаконної легалізації державних коштів працівники УБОЗ УМВС України в Житомирській області.

Як розповів УНІАН перший заступник начальника УМВС – начальник УБОЗ УМВС Ігор САВЧЕНКО, наразі розслідується кримінальна справа, порушена відносно двох посадових осіб ТОВ, за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, які у жовтні 2008 року, зловживаючи своїм службовим становщием привласнили та легалізували бюджетні кошти в сумі більш як 20 млн. гривень. Санкції статтей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на терміни від 7 до 12 років.

До таких оборудок причетні й інші особи, окремі з них уже затримані, інші – встановлюються.