АР Крим: спікер переказуватиме зарплату дитячій лікарні

Новообраний голова Верховної Ради АРК Володимир КОНСТАНТИНОВ відмовився від заробітної плати державного службовця на користь Кримської республіканської дитячої клінічної лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер кримського парламенту заявив сьогодні на прес-конференції.

"Я зарплату повністю перенаправляю в дитячу лікарню. Вони вже звикли, до речі, вона вже корисна для них, і слава Богу! Я зараз хочу їх відвідати і подивитися, що за мою зарплату за п`ять років (період повноважень кримського парламенту - УНІАН) можна зробити там. Визначити якусь конкретну мету, аби вони чогось досягли за п`ять років", - сказав В.КОНСТАНТИНОВ.

За відомостями УНІАН, зарплата голови Верховної Ради АРК з урахуванням надбавок становить близько 20 тисяч гривень.