Херсон: у дитсадку розбилась колба, постраждало двоє дітей

У м. Херсон у дитячому садочку №8, в медичному кабінеті, під час приготування кисневого коктейлю, сталося руйнування скляної колби апарату „Здоров’я”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок події постраждало 2 дітей (2006 р.н.) та працівниця садочку, яких з термічними опіками у важкому та середньому стані важкості госпіталізовано до лікарень міста.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Запорізькій області.