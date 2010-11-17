Херсон: порушили справу за фактом займання балона в дитсадку
13:31, 17 листопада 2010Новини регіонів
0
Ведеться слідство
Прокуратура Дніпровського району Херсона порушила кримінальну справу за фактом займання апарату для приготування кисневих коктейлів у дитячому садку Херсона.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора Херсонської області Федір САМОЙЛЕНКО.
За його словами, справу порушено згідно з ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України (порушення законодавства про охорону праці).
Ведеться слідство.
Як повідомлялося, 16 листопада в дитячому садку №8 у Херсоні сталося займання апарата для приготування кисневих коктейлів, внаслідок якого постраждали троє людей, зокрема двоє 4-річних дітей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter