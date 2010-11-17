У Житомирі міліціонер наїхав на 50-річну жінку

У Житомирі ввечері 16 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю працівника міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, зокрема, на пішохідному переході 26-річний водій автомобіля "Шкода - Октавіа" скоїв наїзд на 50-річну жительку Житомира.

Потерпілу жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до міської лікарні.

Як з`ясувалося, за кермом іномарки знаходився працівник одного з підрозділів УМВС України в Івано-Франківській області. За фактом ДТП триває слідство.