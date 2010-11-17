У Житомирі міліціонер наїхав на 50-річну жінку
16:28, 17 листопада 2010Новини регіонів
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Госпіталізовано до міськлікарні
У Житомирі ввечері 16 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю працівника міліції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, зокрема, на пішохідному переході 26-річний водій автомобіля "Шкода - Октавіа" скоїв наїзд на 50-річну жительку Житомира.
Потерпілу жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до міської лікарні.
Як з`ясувалося, за кермом іномарки знаходився працівник одного з підрозділів УМВС України в Івано-Франківській області. За фактом ДТП триває слідство.
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