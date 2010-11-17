На Львівщині скажений собака покусав чоловіка

У Золочівському районі Львівщини скажений пес покусав селянина.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА, від укусу собаки постраждав 47-річний житель села Кривичі, якого було госпіталізовано до лікувального закладу.

Відібраний патологічний матеріал (з мертвої тварини) був направлений у Львівську обласну державну лабораторію ветеринарної медицини для дослідження. Було підтверджено захворювання тварини на сказ.

Проводиться вивчення можливих контактів хворої тварини з іншими людьми та тваринами. Про факт захворювання тварини на сказ повідомлено відповідні служби району.