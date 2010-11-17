Кривий Ріг: затримали 22 тис. пляшок фальсифікованої горілки

16:49, 17 листопада 2010
Новини регіонів
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Співробітники Управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області затримали у Кривому Розі вантажний автомобіль з 22 тис. пляшок підробленої горілки. Про це УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції.

На пляшках також були наклеєні акцизні марки з явними ознаками підроблення.

Вартість виявленої горілки становить 300 тис. грн. Продукцію вилучено та направлено на експертизу.

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