Кривий Ріг: затримали 22 тис. пляшок фальсифікованої горілки
16:49, 17 листопада 2010Новини регіонів
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Співробітники Управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області затримали у Кривому Розі вантажний автомобіль з 22 тис. пляшок підробленої горілки. Про це УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції.
На пляшках також були наклеєні акцизні марки з явними ознаками підроблення.
Вартість виявленої горілки становить 300 тис. грн. Продукцію вилучено та направлено на експертизу.
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