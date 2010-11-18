Полтавщина: школяр спробував звести рахунки з життям
08:23, 18 листопада 2010Новини регіонів
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У Полтавській області в реанімаційне відділення 2-ї міської лікарні Кременчука доставлений 16-річний учень місцевої школи №13 з ножовим пораненням живота.
У міському управлінні міліції УНІАН повідомили, що хлопець спробував покінчити життя самогубством через ревнощі.
Правоохоронці додали, що лікарі врятували хлопцю життя, а стан його здоров`я визнано задовільним.
Ведеться слідство.
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