Населення Донеччини скорочується

У Донецькій області за січень-вересень поточного 2010 року чисельність населення зменшилася на 25,9 тис. осіб і на 1 жовтня становила 4 млн. 440,8 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції перший заступник начальника Головного управління статистики Донецької області Лариса МІШИНА.

За її словами, скорочення чисельності населення відбулося головним чином за рахунок перевищення на 25,4 тис. осіб кількості померлих над кількістю народжених. У січні-вересні 2010 року в області померли 56,2 тис. осіб, що менше порівняно із січнем-вереснем минулого року на 0,4%, але у 1,8 рази більше, ніж народилося. Кількість народжених у січні-вересні в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року зменшилася на 6,5% і становила 30,8 тис. дітей.

Л.МІШИНА також зазначила, що за підсумками 9 місяців 2010 року стало негативним сальдо міграції. За січень-вересень в область прибуло на постійне місце проживання 11,4 тис. осіб, що на 4,8% менше, ніж виїхало (11,9 тис. осіб).

Насамкінець вона підкреслила, що на демографічну ситуацію в регіоні значною мірою впливають соціально-економічні процеси, що відбуваються у країні і в області.