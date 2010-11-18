Запоріжжя: у госпіталізованих вихованців інтернату - грип В

У госпіталізованих вихованців запорізького інтернату №3, звідки з попереднім діагнозом "ГРВІ" з 8 по 10 листопада було госпіталізовано 21 дитину, діагностовано грип "В".

Як повідомив УНІАН головний санітарний лікар Запорізької області Анатолій СЕВАЛЬНЄВ, "згідно з широко використовуваною зараз американською методикою, з 21 дитини госпіталізованої зі схожими симптомами з одного колективу, медиками були взяті аналізи у 5 з госпіталізованих дітей, і в усіх 5 було підтверджено грип "В".

Як повідомляв УНІАН, у період із 8 по 10 листопада із запорізької школи-інтернату №3 "Швидкою" з попереднім діагнозом - "ГРВІ" було госпіталізовано 21 дитину, ще 10 вихованців, у яких хвороба протікала в більш легкій формі, проходили лікування в ізоляторі навчального закладу, й ще 10 - відправлені додому.

Цей випадок став другим за останні 2 роки випадком масового захворювання дітей у даному навчальному закладі: в грудні 2009 року в запорізькій школі-інтернаті №3 у 9 вихованців виявили "каліфорнійський грип".