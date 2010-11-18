Японці допоможуть лікарням Івано-Франківська

Японці співпрацюватимуть з Івано-Франківськом у медичній галузі.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у Івано-Франківській Благодійній громадській фундації імені короля Юрія.

За наданою інформацією, благодійна громадська фундація імені короля Юрія та Посольство Японії в Україні підписали угоду про співпрацю щодо покращення медичного обладнання в місті Івано-Франківськ.

В рамках Проекту покращення медичного обладнання в Івано-Франківській центральній міській дитячій клінічній лікарні та Проекту покращення медичного обладнання в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні та Івано-Франківській міській дитячій лікарні буде придбано апарат УЗД та фіброгастродуоденоскоп.

директор Благодійної громадської фундації імені короля Юрія Віктор КІМАКОВИЧ та Посол Японії в Україні Тадаші ІЗАВА. Головний лікар Івано-Франківської центральної міської лікарні Тарас МАСЛЯК подякував послу за розуміння і співпрацю.

Довідка УНІАН. Японія з 2001 року активно проводить в Україні реалізацію проектів за програмою «Кусаноне». І ці два проекти будуть першими проектами програми на Івано-Франківщині і стануть поштовхом для подальшого поглиблення українсько-японських відносин.