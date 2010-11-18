Прикарпаття: у гірських районах всі діти мають йододефіцит

На Прикарпатті у гірських районах всі діти мають йододефіцит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії облдержадміністрації повідомив в.о. ректора Івано-Франківського національного медичного університету Любомир ГЛУШКО. За його словами, прикарпатцям, особливо дітям в гірських районах катастрофічно не вистачає йоду в організмі. Такий дефіцит спричинений нестачею йоду в грунтах та воді, що негативно позначається на здоров`ї, особливо дітей дошкільного та шкільного віку. Йдеться не лише про ендемічний зоб. Йододефіцит у вагітних може викликати народження дітей з різними вадами, зокрема, німотою, косоокістю, розумовою відсталістю.

Л.ГЛУШКО повідомив, що в гірських районах практично всі діти мають йододефіцит, з них 60% - середнього і важкого ступеня.

Медики просять владу вжити відповідних заходів, щоб вирішити цю проблему. Вони рекомендують жителям Прикарпаття обов’язкове вживання лише йодованої солі, а владі пропонують ввести «монополію» на ввезення в область лише йодованої солі. Також пропонують у школах відновити антиструмінотерапію, як це було колись, щоб діти приймали «Антиструмін».

«Ми порахували, що вартість на одну дитину на рік складатиме 7 гривень. – зауважив керівник медуніверситету. - Ці витрати може на себе взяти, як влада, так і самі батьки».

Також рекомендовано жителям гірських районів вживати морепродукти, йодовану сіль та мінеральну воду із вмістом йоду.