Сімферополь: четверо травмовані в аварії за участю ДАІ

У центрі Сімферополя в результаті зіткнення легкового автомобіля й патрульної машини Державтоінспекції постраждали четверо людей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління ДАІ.

Згідно з повідомленням, у ніч на 18 листопада двоє співробітників Державтоінспекції перебували на службі, вони патрулювали територію.

Зіткнення автомобіля ДАІ марки «Деу» і машини «Опель» сталося на перехресті. Обидва водії авто і дві пасажирки «Опеля» - 18-річні дівчата - отримали тілесні ушкодження. «Після огляду лікарем швидкої допомоги інспектор ДАІ був госпіталізований, а інших відпустили на амбулаторне лікування», - йдеться в прес-релізі.

Слідчо-оперативна група встановлює причини й винуватця аварії.