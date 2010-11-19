На Черкащині лисиць масово вакцинують від сказу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського обласного управління лісового й мисливського господарства, у Золотоніському, Драбівському, Чорнобаївському і Канівському районах розпочалася кампанія з імунізації диких м`ясоїдних тварин. Ветлікарі придбали майже 60 тисяч доз вакцини у вигляді приманки, щоб уберегти лисиць від сказу. Востаннє таку вакцинацію проводили 2008 року.

Через три тижні після вживання вакцини у лисиці формується імунітет до хвороби. У 96-99% випадків ця вакцинація запобігає зараженню сказом.

Після вакцинації буде проведено контрольний відстріл лисиць для перевірки на хворобу в лабораторних умовах. Ветлікарі братимуть на аналіз кров і щелепи тварини.

Запах приманки лисиці чують за два кілометри. У брикеті крім м`яса міститься блістер із вакциною.