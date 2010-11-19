Жінки, що палять, народжують злочинців

Група учених з Гарвардського університету (США) прийшла до висновку, що у жінок, що палять під час вагітності, з більшою ймовірністю народжуються діти із злочинними схильностями.

Антисоціальна поведінка і кримінальні схильності - ймовірність зіткнутися з такими проблемами у своїх дітей вища у жінок, які, виношуючи своє потомство, продовжували палити, відзначають фахівці.

Як встановили учені з Гарвардської школи суспільного здоров`я, ризик того, що діти таких жінок відрізнятимуться проблемною поведінкою, вищий на 31%. Це стосується тих, хто під час вагітності викурював 20 і більше сигарет в день. Результати дослідження засновані на даних, одержаних з 1959 по 1966 роки в результаті опитування 3 тис. 700 жінок, а також зібраних через 30 років відомостях про дітей, що народилися у них, передає vesti.ru.

З`ясувалося, що у тих, чиї матері, будучи вагітними, палили, на третину більше кримінальних записів, ніж у тих, чиї батьки не мали такої шкідливої звички. вагітних і допомогти таким, що палить кинути шкідливу звичку ради власних дітей.

focus.ua