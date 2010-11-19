Наркодилер збував молоді наркотики в інфікованих шприцах
Гепатит С, ВІЛ...
На Сумщині при черговій спробі збуту наркотиків міліція затримала мешканця міста Глухів, який розповсюджував серед молоді маріхуану, опій ацитильований та псевдоефедрин.
Як повідомила УНІАН співробітник сектору зв`язків з громадськістю УМВС України в Сумській області Марина КЛЬОВА, щоб затримати злочинця, співробітники міліції зробили три контрольні закупки наркотичної речовини.
Правоохоронці з’ясували, що затриманий не тільки виготовляв наркотики для продажу, а й вживав їх сам. “Ширка”, яку він продавав студентам, була інфікована, адже шприцами, в яких знаходилась ця наркотична речовина, він користувався сам. А медпрацівники повідомили, що в затриманого тяжка форма гепатиту С. Крім того, є підозра, що чоловік ВІЛ-інфікований. Це зараз з’ясовують лікарі.
Проти затриманого, раніше вже судимого, правоохоронці порушили кримінальну справу за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання і збут наркотичних засобів. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.