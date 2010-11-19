Наркодилер збував молоді наркотики в інфікованих шприцах

На Сумщині при черговій спробі збуту наркотиків міліція затримала мешканця міста Глухів, який розповсюджував серед молоді маріхуану, опій ацитильований та псевдоефедрин.

Як повідомила УНІАН співробітник сектору зв`язків з громадськістю УМВС України в Сумській області Марина КЛЬОВА, щоб затримати злочинця, співробітники міліції зробили три контрольні закупки наркотичної речовини.

Правоохоронці з’ясували, що затриманий не тільки виготовляв наркотики для продажу, а й вживав їх сам. “Ширка”, яку він продавав студентам, була інфікована, адже шприцами, в яких знаходилась ця наркотична речовина, він користувався сам. А медпрацівники повідомили, що в затриманого тяжка форма гепатиту С. Крім того, є підозра, що чоловік ВІЛ-інфікований. Це зараз з’ясовують лікарі.

Проти затриманого, раніше вже судимого, правоохоронці порушили кримінальну справу за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання і збут наркотичних засобів. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.