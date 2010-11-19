Тернопільщина: акцією «Серце до серця» зібрано 106 тис. грн.

На Тернопільщині в рамках благодійної акції «Серце до серця» зібрано 106 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі обласної держадміністрації.

До проведеної акції було залучено понад 500 волонтерів з числа членів молодіжних і дитячих громадських організацій, учнів загальноосвітніх, позашкільних, студентів професійно-технічних, вищих навчальних закладів з усіх районів області.

Акція проводиться для допомоги новонародженим або передчасно народженим дітям з різними вадами.

На виручені благодійні кошти у Тернополі вже купували різноманітне медобладнання. Зокрема, у 2009 році Тернопільська обласна дитяча лікарня отримала медобладнання на 70 тис грн.: два офтальмоскопи та автоматичний проектор знаків. Апаратура, якої раніше в лікарні не було, дала можливість медикам на ранніх стадіях виявляти у дітей ретинопатію – ускладнення у недоношених дітей, яке може призвести до сліпоти.

Довіка УНІАН. Благодійна акція «Серце до серця» проходить за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства культури і туризму, Міністерства охорони здоров’я України, Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Цього року вона тривала з 3 по 23 травня.