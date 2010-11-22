У Харкові спільно розвиватимуть дитячу кардіохірургію

Харківська облдержадміністрація, Інститут загальної та невідкладної хірургії Національної академії медичних наук України та благодійний Фонд Юрія Сапронова підписали договір соціального партнерства про спільні скоординовані дії щодо подальшого розвитку дитячої кардіохірургії на Харківщині.

Як передає кореспондент УНІАН, під час підписання договору заступник голови облдержадміністрації з соціальних питань Ігор ШУРМА передав Інституту загальної і невідкладної хірургії НАМН України сертифікат на суму 200 тис. грн. на придбання витратних матеріалів для проведення операцій у дітей із вадами серця.

За словами І.ШУРМИ, на ці гроші будуть закуплені 40 оксигенаторів (прилад, у якому відбувається насичення крові киснем під час роботи апарату штучного кровообігу) із допоміжними приладами. Він наголосив, що наявність цих матеріалів дасть можливість до кінця поточного року на базі харківського Інституту загальної і невідкладної хірургії прооперувати 40 дітей із вродженими вадами серця.

І.ШУРМА наголосив, що наступного року в обласному бюджеті буде передбачено необхідну суму (600 тис. грн.) на закупівлю витратних матеріалів для проведення операцій на серці всім дітям, у яких патології виявлятимуть вперше. Також за кошти обласного бюджету наступного року будуть придбані два портативних ультразвукових, що дасть можливість під час щорічних медичних оглядів діагностувати та обстежувати дітей із вродженими паталогіями серця.

«Ми плануємо з обласного бюджету на ці цілі виділяти кошти в розмірі 1 млн. грн.», - підкреслив І.ШУРМА.

За словами заввідділом кардіохірургії харківського Інституту загальної і невідкладної хірургії Ігоря ПОЛІВЕНОКА, цього року вже прооперовано 88 дітей із вродженими паталогіями серця, але щороку подібні операції на Харківщині необхідно робити близько 150 пацієнтам.

У свою чергу, голова правління Харківського міського благодійного Фонду Юрія Сапронова Євген ЗУБКОВ підкреслив, що на придбання обладнання для відділення кардіохірургії, витратних матеріалів та медикаментів цього року фонд виділив 900 тис. грн. У цілому на розвиток медицини на Харківщині Фонд Юрія Сапронова поточного року витратив більш як 1,5 млн. грн.

Є.ЗУБКОВ наголосив, що благодійний Фонд Юрія Сапронова продовжуватиме фінансувати програми, пов’язані з розвитком дитячої кардіохірургії.