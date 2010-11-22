У Харкові встановлено обладнання для внутрішньоутробних операцій

У Харківському пологовому будинку № 6 встановлено єдине в Україні обладнання для проведення внутрішньоутробних операцій.

Як передає кореспонденту УНІАН, про це заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА повідомив на церемонії підписання договору про соціальне партнерство між облдержадміністрацією, кардіохірургами та благодійним Фондом Юрія Сапронова.

І.ШУРМА підкреслив, що для роботи на цьому високотехнологічному обладнанні харківські спеціалісти за рахунок коштів міського бюджету та власних коштів проходили спеціальне навчання за кордоном. І.ШУРМА зауважив, що тепер ці фахівці можуть проводити внутрішньоутробні хірургічні втручання, в тому числі й на серці ще ненародженої дитини.

Заступник голови ОДА наголосив, що на придбання обладнання для пологового будинку №6 з міського бюджету Харкова було виділено більш як 600 тис. грн.

«Раніше такі операції в Україні були неможливими, і ніхто не вірив, що може з’явитися така можливість. Харків став першим містом, в якому з’явилося таке обладнання. Наші фахівці вже пройшли навчання за кордоном. Внутрішньоутробні оперативні втручання у Харкові тепер є реальними», - підсумував І.ШУРМА.

Як передавав УНІАН, сьогодні Харківська облдержадміністрація, Інститут загальної та невідкладної хірургії Національної академії медичних наук України та благодійний Фонд Юрія Сапронова підписали договір соціального партнерства про спільні скоординовані дії щодо подальшого розвитку дитячої кардіохірургії на Харківщині.