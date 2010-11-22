Футболіст на «БМВ» на смерть збив жінку з двома дітьми

Футболіст клубу «Севастополь» Владислав ПІСКУН, який був вчора за кермом автомобіля «БМВ» і збив на смерть 26-річну жінку з двома дітьми (2 і 5 років), відучора перебуває в ізоляторі тимчасового тримання УМВС України в місті Севастополі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ПФК «Севастополь».

Як йдеться в повідомленні, у спортсмена переламано два ребра, є інші травми, але в цілому загрози життю немає. Крім того, в результаті цього ДТП у лікарні від одержаних травм померла пасажирка «БМВ».

Прес-служба футбольного клубу також передала УНІАН текст заяви у зв`язку з цією подією. В ній, зокрема, говориться, що «трагедія, що сталася, увергнула в шок весь колектив клубу. Ми чудово розуміємо свій ступінь відповідальності за подію, адже Владислав - член нашої команди, і ми якимсь чином також причетні до біди, що сталася».

У повідомленні також зазначається, що більше трьох місяців В.ПІСКУН відновлювався після травми, «і, можливо, занадто переживав свою відсутність на футбольному полі й в основному складі команди. Його повернення у великий футбол було під питанням. Але ми ніколи не списували Владислава з членів нашого колективу, вірячи в те, що його кар`єра футболіста перебуває у стадії становлення. На жаль, повернення не відбулося. Сталася біда, що забрала життя невинних людей, перед якою все меркне, стає не таким важливим».

Колектив клубу «Севастополь» висловлює співчуття родичам загиблих. «Обіцяємо, що керівництво клубу вживе всіх необхідних заходів для того, щоб слідство проходило відповідно до всіх норм законодавства. Допомога клубу сім`ї загиблих також гарантована», говориться в заяві.

За інформацією Відділу зв`язків з громадськістю УМВС України в м. Севастополі, стосовно водія «БМВ» порушено кримінальну справу за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керую транспортним засобом, що призвело до загибелі кількох осіб).

Як зазначається в повідомленні прес-групи регіональної правозахисної групи «Півострів Крим», за даними експертизи, В.ПІСКУН був тверезий. У повідомленні також говориться, що за свідченнями В.ПІСКУНА виходить, що, «зустрівшись на світлофорі зі своїм знайомим, який був за кермом автомобіля «Міцубісі», вони вирішили влаштувати перегони. Під час перегонів «Міцубісі» вирвався вперед, а ПІСКУН на «БМВ» вирішив обігнати його по стрічній тролейбусній смузі, але не впорався з керуванням і вискочив на тротуар, де «БМВ» спочатку вдарився об стовп, потім відлетів до стіни будівлі, після чого, в зворотному польоті, буквально зніс кузовом жінку з двома дітьми».