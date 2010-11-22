Із Запоріжжя до Росії поставляли сировину для психотропних речовин

У Запоріжжі винесено вирок злочинній групі, що контрабандою поставляла з України до Росії сировину для виготовлення психотропних речовин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, "троє членів організованого злочинного угруповання з міжнародними зв`язками, які для розповсюдження на території Росії з грудня 2009 р. по березень 2010 р. вивозили контрабандою через митний кордон з Україною лікарські засоби, що містять прекурсори (сировина для виготовлення психотропних речовин), за вироком Жовтневого райсуду Запоріжжя засуджені від трьох до п`яти років позбавлення волі".

Ще двоє учасників організованого злочинного угруповання, за даними прес-служби, перебувають під слідством і чекають на суд у Росії.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне організоване злочинне угруповання, до складу якого входили двоє громадян України - жителів Запоріжжя і троє громадян Російської Федерації, було викрито під час спільної операції УСБУ в Запорізькій області і Федеральної служби Російської Федерації з контролю за наркотиками.