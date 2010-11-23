Перевернувся рейсовий автобус Iвано-Франкiвськ - Луцьк

На Тернопільщині внаслідок ДТП перевернувся рейсовий автобус із пасажирами. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній Державтоінспекції, аварія сталася учора близько 18 години на автодорозi Iвано-Франкiвськ - Тернопiль за селом Хмелiвка Теребовлянського району. За даними ДАІ, 53-річий водiй вантажного автомобiля «Рено преміум 42018» здійснював об’їзд трактора з причепом, який зупинився на узбіччі дороги через те, що закінчилось пальне. При виїзді на смугу зустрiчного руху водій вантажівки допустив бокове зiткнення з рейсовим автобусом «Еталон» сполученням «Iвано-Франкiвськ - Луцьк», який належить Iвано-Франкiвському АТП-12629.

Внаслідок ДТП автобус, в якому їхало 15 пасажирів, перевернувся.

Після аварії двох пасажирiв було доставлено в Бучацьку районну лікарню: 79-річного жителя села Велеснiв Монастириського району iз струсом головного мозку, 5-річного жителя Луцька – iз забоєм лiвого плечового суглобу та саднами.