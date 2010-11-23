Вартість фітнес-послуг у Києві зросла на 10-15%

Вартість фітнес-послуг у Києві з початку року зросла на 10-15% (на 500–5000 грн.) залежно від класу фітнес-клубу.

Про це УНІАН повідомив експерт у сфері фітнес-послуг Сергій ЧЕРЕПИНЕЦЬ.

За його словами, подорожчання послуг більшість клубів пов`язують зі зростанням цін на енергоносії й орендної плати за приміщення.

За даними експерта, на сьогоднішній день абонемент у фітнес-центр або клуб преміум-класу коштує близько 45 тис. грн./рік, бізнес-класу – 10 тис. грн./рік, економ-класу – від 2,5 тис. грн./рік.

За оцінками експерта, в Києві в середньому від 20% до 35% клієнтів фітнес-центрів не продовжують куплені абонементи.

«Близько 52% колишніх клієнтів фітнес-клубів пояснюють своє рішення наданням із боку клубу неякісної послуги, 34% - не отримують бажаного результату від занять, 14% - відсутністю фінансової можливості займатися», - сказав С.ЧЕРЕПИНЕЦЬ.

Він вважає, що більшість клубів відносять себе до преміум- або бізнес-класу, але за рівнем обслуговування клієнтів дотягують лише до економ-класу.

Експерт також зазначив, що пропозиція на ринку фітнес-послуг столиці з початку року збільшилася на 7%, або на 17 клубів.

Він також повідомив, що сьогодні ринок фітнес-послуг України активно розглядають іноземні інвестори. Так, наступного року в Києві відкриється перший фітнес-центр однієї з великих російських мереж.