Рівненщині під час полювання смертельно поранено мисливця

Під час полювання у Березнівському районі на Рівненщині загинув 51-річний мисливець, житель Сімферополя.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, до чергового райвідділу внутрішніх справ увечері, 21 листопада, надійшло повідомлення, що у лісі, поблизу села Сівки, смертельно травмовано мисливця.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що цей чоловік порушив правила полювання, зійшовши зі свого номера на відстань 40 метрів у глибину ведення вогню, внаслідок чого його поранив у ліве плече один із мисливців з мисливської зброї ТОЗ.

Правоохоронці повідомляють, що нині проводиться трасологічне та балістичне дослідження. У всіх мисливців вилучена зброя з метою встановлення, з якої саме був здійснений постріл.

Встановлено, що смерть потерпілого настала в результаті гострої крововтрати від вогнепального кульового наскрізного поранення грудей з масивними ушкодженнями внутрішніх органів.

Слідчим відділенням Березнівського райвідділу УМВС порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність), яка передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі та той самий строк.