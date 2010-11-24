На Луганщині внаслідок пожежі загинули 3 дітей

Вчора о 23.45 у Свердловську Луганської області у приватному житловому будинку внаслідок пожежі загинули троє дітей.

Як повідомляє прес-служба МНС, пожежа виникла внаслідок пустощів з вогнем дітей, що залишились без нагляду дорослих.

Від отруєння продуктами горіння загинули діти 2007, 2008 та 2009 років народження.

Сьогодні в 0.30 відділенням Державної пожежної охорони пожежу було ліквідовано.