Вінниччина: щодо збуту психотропних речовин порушено 9 справ

У Вінницькій області впродовж місяця за фактами незаконного зберігання та збуту психотропних, отруйних і сильнодіючих речовин порушено 9 кримінальних справ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС у Вінницькій області.

Так, кримінальні справи було порушено за результатами перевірок на території Вінницької області 750 фармацевтичних компаній та аптек на предмет законної реалізації сильнодіючих та психотропних речовин.

Правоохоронці виявили незаконний продаж метанденіону, який використовують атлети для збільшення маси тіла і який містить психотропну речовину. В поле зору міліції також потрапили китайські чаї для схуднення – «Далі» та «Ліда». З серпня 2010 року ці препарати визнано такими, що містять психотропну речовину і тому реалізовуються виключно за наявності ліцензії. Натомість ряд фармацевтів свідомо порушували закон.