Із Донеччини вивезуть 526 тонн непридатних пестицидів

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України до кінця 2010 року повністю очистить Донецьку область від непридатних та заборонених до вживання пестицидів та отрутохімікатів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінприроди.

«Стратегія Міністерства полягає в повному очищенні кожної з областей, де зберігаються непридатні пестициди. Наразі ми користуємося даними інвентаризації, проведеної у 2005-2006 рр. Якщо в ході робіт будуть виявлені додаткові обсяги, будемо шукати кошти для очищення області до нуля» - заявив заступник директора Департаменту екологічної безпеки Мінприроди Олександр ПОСМІТНИЙ.

Всього буде зібрано та вивезено на утилізацію 526 тонн з 14 районів області. Загальна сума коштів, виділених для цього з державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища, становить 14,4 млн грн.

Роботи із збирання, перезатарювання та транспортування до місць знешкодження (знищення) непридатних до використання пестицидів здійснює ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» при Мінприроди. Всього до робіт у Донецькій області буде залучено більше 50 працівників. Токсичні відходи будуть транспортовані для знешкодження (знищення) в Німеччині на спеціалізованому заводі фірми SAVA (Гамбург).

У прес-службі зазначили, що накопичення непридатних до використання пестицидів в Україні розпочалося в 70-х роках після заборони до використання декількох видів пестицидів. Процес накопичення відбувався безконтрольно, неодноразово змінювалися власники складів пестицидів. Це призвело до виникнення великої кількості безхазяйних пестицидів, втрати документації, руйнування складів, тари й пакувальних матеріалів.

На кінець 2009 року кількість непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів на території України складала 21,058 тис. тонн. Загальна кількість складів перевищує 3000.