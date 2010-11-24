Хто і навіщо вбив немовля, знайденого на Ай-Петрі у Криму

Міліція розшукала жінку, яка наприкінці червня задушила новонароджену дитину і викинула тіло хлопчика на плато гори Ай-Петрі у Криму.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК.

Немовля з плацентою і пуповиною знайшли в районі верхньої станції канатної дороги.

«Розклеєні у червні по місту орієнтування з інформацією про вбивство новонародженого на Ай-Петрі не залишили багатьох байдужими до того, що сталося. У міліцію від жителів Ялти надійшло багато дзвінків і повідомлень. Пізніше була оголошена грошова винагорода за будь-яку інформацію, яка допоможе розкриттю злочину», - зазначається в повідомленні.

Оперативники протягом п`яти місяців збирали інформацію про вбивство, яка на сьогодні дає підстави вважати злочин розкритим.

37-річна мешканка Криму зізналася у скоєному.