Сумщина: дали 9 млн для психоневрологічного диспансеру

Кабінет міністрів України виділив 9 млн. грн. на добудову Сумського обласного психоневрологічного диспансеру.

Відповідна постанова обнародувана на офіційному сайті уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, ці кошти будуть виділені за рахунок зменшення витрат держбюджету на державну підтримку реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, зокрема, через механізм здешевлення кредитів і збільшення на реалізацію інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів.

За словами генерального підрядника будівництва Ярослава ФАЛАТА, об`єкт у цілому готовий на 80%: залиті полімерні підлоги, виготовлені за німецькими технологіями лише для медичних установ, з Німеччини привезли спеціальні медичні стелі, аналогів яким немає в Україні.

«Ми боялися морозів, оскільки вони могли істотно ускладнити технологічний процес. На щастя, погода до нас прихильна. Такими темпами за 10 днів ми повністю закінчимо впорядкування території, включаючи ландшафтний дизайн», - сказав Я.ФАЛАТ.

При будівництві об`єкту використовуються екологічно чисті матеріали.

«Зараз ми приступаємо до облаштування території діагностичного центру. При виборі будівельних матеріалів враховувався, перш за все, екологічний аспект. Тому, було віддано перевагу тротуарній плитці. На відміну від асфальту, який при нагріванні більш як 25° починає виділяти в атмосферу шкідливі канцерогенні речовини - летючі похідні нафти, плитка екологічна і нешкідлива. Обробку стін рентгенологічного кабінету виконано з використанням баритової штукатурки російського виробництва. Завдяки своїм фізичним властивостям, баритова штукатурка в змозі затримувати рентгенівське випромінювання», - зазначив генпідрядник.