У Києві на "зебрі" тяжко травмовано маму та дитину

У Києві на пішохідному переході у Святошинському районі водій тяжко травмував маму та дитину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, це сталося вчора, 23 листопада, близько 18-ї години на перехресті вулиць Жмеринської та Зодчих. На нерегульованому пішохідному переході водій автомобіля "Пежо" скоїв наїзд на маму з дітьми.

25-річна жінка з двома близнюками поверталася додому з ринку. Коли пішоходи переходили дорогу по пішохідному переходу, водії, як того вимагають правила, зупинились. Однак цього чомусь не зробив водій "Пежо".

Молода жінка з доньками дійшли тільки до середини зебри, як опинились під колесами. 5-ти річну Олександру із закритою черепно-мозковою травмою та забиттям стегна доставлено до Охматдиту, а маму медики відвезли до 17-ї клінічній лікарні. Одна дитина дивом лишилася неушкодженою, поінформували в ДАІ.