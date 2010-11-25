У Луганську відключать від тепла будинки-боржники

У Луганську 26 листопада від подання тепла планується відключити 24 житлових будинки, які винні міському КП «Теплокомуненерго» близько 10 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив директор ЛМКП «Теплокомуненерго» Олексій РУСАКОВ.

«Заборгованість населення перед ЛМКП «Теплокомуненерго» за відпущену теплову енергію на сьогодні становить 134 млн. грн., - заявив він. - Сьогодні вкрай складна ситуація з розрахунками населення за послуги теплопостачання».

За його словами, «ми якісно підготувалися до опалювального сезону, виконали всі необхідні ремонтні роботи і подали теплоносій на об`єкти соціальної сфери і житловий фонд у найкоротші терміни, як того вимагали погодні умови. На цей момент у нас практично не виникає аварій, а ті, що відбуваються, оперативно усуваються. Ми неодноразово зверталися до населення і роз`яснювали наявну ситуацію з виниклими боргами, але більшість луганців-боржників так і не відгукнулися на наші прохання і не почали погашати заборгованості, крім того, борги продовжують рости».

О.РУСАКОВ наголосив також, що сьогодні дуже гостро стоїть питання розрахунків за газ, також підприємство через борги населення за надані послуги наростило заборгованість перед ТОВ «Луганськвода» і ТОВ «ЛЕО». Він відзначив, що у зв`язку з цим у місті починається жорстка боротьба з абонентами, які не сплачують за комунальні послуги.

«Ми провели переговори з ТОВ «Луганськвода» і домовилися про спільну боротьбу з неплатниками, - заявив директор «Теплокомуненерго». – Ми відпрацювали юридичну базу і знайшли можливість переуступити частину боргу наших абонентів ТОВ «Луганськвода», підприємству у якого є технічна можливість відключати не цілі будинки від теплоносія, а обмежити водовідведення в окремі квартири за допомогою системи «Спрут». Після відключення водовідведення злісний неплатник зможе одержати дану послугу лише після 100% оплати заборгованості як за воду, так і за тепло».

Спільні заходи почнуться найближчого дня, про що населення попереджене заздалегідь, як цього вимагає законодавство, сказав він, додавши, що з п`ятниці проводитимуться відключення цілих житлових будинків від теплової енергії, в яких заборгованість сягає 500 тис. грн.

«У п`ятницю планується відключення 24 будинків, сумарний борг яких становить 10 млн. грн., - заявив він. - На сьогодні у нас немає іншої можливості, окрім як обмежити послугу подачі теплоносія. Інших варіантів і можливостей у нашого підприємства просто немає».