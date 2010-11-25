Донецьк: жінка випала з 8 поверху

У Донецьку жінка випала з 8 поверху, але при падінні зачепилася за газову трубу і була врятована бійцями МНС.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що в Калінінському районі м. Донецька вчора була надана допомога жінці, яка випала з балкона квартири на восьмому поверсі дев`ятиповерхового житлового будинку і зачепилася за газову трубу між першим і другим поверхом, одержавши при цьому тілесні ушкодження.

Рятувальники за допомогою пожежних висувних сходів піднялися і зняли потерпілу, яку передали працівникам швидкої медичної допомоги.